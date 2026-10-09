В Массачусетсе, США, программа H2GO!, направленная на сокращение потребления сладких напитков и популяризацию воды, обеспечила большее снижение zBMI — показателя ИМТ с учетом возраста и пола — у детей по сравнению с контрольной группой. О результатах кластерного рандомизированного исследования, опубликованного в JAMA Network Open, сообщает News-Medical.

В исследовании приняли участие 437 детей в возрасте от 8 до 13 лет, посещавших отделения Boys & Girls Clubs. Обученные сотрудники клубов провели 12 очных групповых занятий для детей, а также мероприятия с участием одного из родителей или опекуна. Программа включала дегустации, демонстрации количества сахара в напитках, творческие проекты и домашние задания о важности употребления воды.

Изменения в потреблении напитков

В начале исследования участники в среднем выпивали 12 унций сладких напитков и 24 унции воды в день. Через 12 месяцев дети из группы H2GO! сообщили о сокращении ежедневного потребления сладких напитков в среднем на 3,6 унции и увеличении потребления воды на 6,6 унции.

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Шестинедельная программа проводилась несколькими волнами в 2020–2025 годах. Ее реализовывали во внешкольной среде Boys & Girls Clubs, где дети участвуют в программах после уроков и летом.

Результаты по категориям ИМТ

В исследовательском анализе авторы установили, что почти 30% участников H2GO! за 12 месяцев перешли в более низкую категорию ИМТ, тогда как в контрольных отделениях этот показатель составил 18%. Среди детей, имевших избыточный вес в начале исследования, в категорию здорового веса перешли 44,4% участников программы против 31,6% в группе сравнения. В категорию ожирения перешли 5,6% детей в H2GO! и 21,1% в контрольных отделениях.

Среди участников, имевших ожирение в начале исследования, в более низкую категорию ИМТ перешли 47,5% детей в группе H2GO! и 36,7% в группе сравнения. Авторы отметили, что участники самостоятельно сообщали о потреблении напитков и что необходимы дальнейшие исследования из-за различий в измерениях и возможного влияния других факторов.

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