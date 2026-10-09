W Massachusetts w USA program H2GO!, mający na celu ograniczenie spożycia słodzonych napojów i promowanie wody, zapewnił większe obniżenie zBMI — wskaźnika BMI uwzględniającego wiek i płeć — u dzieci w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki klastrowego randomizowanego badania, opublikowanego w JAMA Network Open, opisuje News-Medical.

W badaniu uczestniczyło 437 dzieci w wieku od 8 do 13 lat, uczęszczających do placówek Boys & Girls Clubs. Przeszkoleni pracownicy klubów przeprowadzili 12 stacjonarnych zajęć grupowych dla dzieci, a także działania z udziałem jednego z rodziców lub opiekuna. Program obejmował degustacje, prezentacje ilości cukru w napojach, projekty twórcze oraz zadania domowe dotyczące znaczenia picia wody.

Zmiany w spożyciu napojów

Na początku badania uczestnicy wypijali średnio 12 uncji słodzonych napojów i 24 uncje wody dziennie. Po 12 miesiącach dzieci z grupy H2GO! zgłosiły zmniejszenie dziennego spożycia słodzonych napojów średnio o 3,6 uncji oraz zwiększenie spożycia wody o 6,6 uncji.

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Sześciotygodniowy program prowadzono w kilku turach w latach 2020–2025. Realizowano go w pozaszkolnym środowisku Boys & Girls Clubs, gdzie dzieci uczestniczą w programach po lekcjach i latem.

Wyniki dotyczące kategorii BMI

W analizie eksploracyjnej autorzy ustalili, że niemal 30% uczestników H2GO! w ciągu 12 miesięcy przeszło do niższej kategorii BMI, podczas gdy w placówkach kontrolnych odsetek ten wyniósł 18%. Wśród dzieci, które na początku miały nadwagę, do kategorii zdrowej masy ciała przeszło 44,4% uczestników programu wobec 31,6% w grupie porównawczej. Do kategorii otyłości przeszło 5,6% dzieci w H2GO! i 21,1% w placówkach kontrolnych.

Wśród uczestników, którzy na początku mieli otyłość, do niższej kategorii BMI przeszło 47,5% dzieci w grupie H2GO! i 36,7% w grupie porównawczej. Autorzy zaznaczyli, że uczestnicy samodzielnie zgłaszali spożycie napojów oraz że potrzebne są dalsze badania ze względu na różnice w pomiarach i możliwy wpływ innych czynników.

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