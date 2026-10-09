在美国马萨诸塞州，旨在减少含糖饮料消费并推广饮水的H2GO!项目，与对照组相比，使儿童的zBMI降幅更大。zBMI是根据年龄和性别校正的BMI指标。发表在《JAMA Network Open》上的这项集群随机研究结果，由News-Medical报道。

研究纳入了437名8至13岁、参加Boys & Girls Clubs活动点的儿童。受过培训的俱乐部工作人员为儿童开展了12次线下面对面小组课程，并组织了由一名家长或监护人参与的活动。该项目包括品尝活动、饮料含糖量演示、创意项目，以及有关饮水重要性的家庭作业。

饮料消费的变化

研究开始时，参与者平均每天饮用12盎司含糖饮料和24盎司水。12个月后，H2GO!组儿童报告称，其每日含糖饮料消费量平均减少3.6盎司，饮水量增加6.6盎司。

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这项为期六周的项目于2020年至2025年间分多批实施。项目在Boys & Girls Clubs的校外环境中开展，儿童在那里参加课后和暑期项目。

BMI类别结果

在探索性分析中，作者发现，近30%的H2GO!参与者在12个月内转入较低的BMI类别，而对照活动点这一比例为18%。在研究开始时超重的儿童中，44.4%的项目参与者转入健康体重类别，而比较组为31.6%。H2GO!组有5.6%的儿童转入肥胖类别，对照活动点则为21.1%。

在研究开始时患有肥胖症的参与者中，H2GO!组47.5%的儿童和比较组36.7%的儿童转入了较低的BMI类别。作者指出，参与者自行报告饮料消费情况；由于测量方法存在差异以及其他因素可能产生影响，仍需要进一步研究。

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