新加坡流感阳性检测比例达到44%——亚洲新闻台

新加坡的流感活动达到32个月来的最高水平。据亚洲新闻台援引新加坡传染病局的消息报道，9月27日至10月3日这一周，接受检测的呼吸道样本中有44%呈流感阳性。

这一比例超过8月初记录的20%的两倍，并且是自2024年2月开始公布每周统计数据以来的最高值。卫生部长王乙康表示，急诊科出现呼吸道症状的患者数量较前一周增加。综合诊疗所也报告称，这类病例有所增加。

医院准备情况

新加坡卫生部表示，综合诊疗所和公立医院正根据空气质量采取应对烟霾的措施。该部门指出，拥有足够的医疗物资来治疗与烟霾相关的疾病，医疗机构也在监控库存，以应对空气质量长期恶化的情况。

新加坡中央医院称，流感是患者呼吸道感染的主要原因。呼吸与重症医学部顾问医生朱斯元表示，根据他的观察，过去一个月病例数量较通常水平增加至两倍或三倍。发生烟霾时，医院会使用空气净化器，关闭无空调病房的门窗，加强对高风险患者的监护，并提供药物送药上门服务。

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烟霾的影响

医生警告说，空气质量差可能会加重呼吸道疾病患者的病情，尤其是老年人、幼儿、孕妇以及患有肺部或心脏疾病的患者。与此同时，传染病局表示，目前没有确凿证据表明烟霾会使流感本身更为严重。

杜克-新加坡国立大学医学院和新加坡中央医院利用2016年至2022年的全国数据开展的一项研究发现，细颗粒物PM2.5水平与因哮喘和慢性肺病前往急诊科就诊之间存在关联。PM2.5指标每增加10点，此类就诊数量约增加3%。

卫生部门建议高风险人群及时接种流感疫苗，减少暴露于受污染空气中的时间，并在空气质量警报期间避免长时间或高强度的户外活动。

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