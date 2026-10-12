W Singapurze aktywność grypy osiągnęła najwyższy poziom od 32 miesięcy. W tygodniu od 27 września do 3 października 44% zbadanych próbek oddechowych dało wynik dodatni na grypę — poinformował Channel NewsAsia, powołując się na singapurską Agencję Chorób Zakaźnych.

Wskaźnik ten jest ponad dwukrotnie wyższy niż 20% odnotowane na początku sierpnia i najwyższy od początku publikowania cotygodniowych statystyk w lutym 2024 roku. Minister zdrowia Ong Ye Kung poinformował o tygodniowym wzroście liczby pacjentów z objawami oddechowymi na oddziałach ratunkowych. Polikliniki również zgłosiły wzrost liczby takich przypadków.

Gotowość szpitali

Ministerstwo Zdrowia Singapuru poinformowało, że polikliniki i publiczne szpitale stosują środki reagowania na smog w zależności od jakości powietrza. Resort zaznaczył, że dysponuje wystarczającymi środkami medycznymi do leczenia schorzeń związanych ze smogiem, a placówki medyczne kontrolują zapasy na wypadek długotrwałego pogorszenia jakości powietrza.

W Singapore General Hospital grypę wskazano jako główną przyczynę infekcji oddechowych wśród pacjentów. Chu Si Yuan, lekarz konsultant w oddziale medycyny oddechowej i intensywnej terapii, zaznaczył, że w ciągu ostatniego miesiąca liczba przypadków, według jego obserwacji, wzrosła dwu- lub trzykrotnie w porównaniu ze zwykłym poziomem. Podczas smogu szpital używa oczyszczaczy powietrza, zamyka okna i drzwi w salach bez klimatyzacji, wzmacnia nadzór nad pacjentami z podwyższonym ryzykiem oraz oferuje dostawę leków do domu.

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Wpływ smogu

Lekarze ostrzegają, że zła jakość powietrza może pogarszać stan osób z chorobami układu oddechowego, przede wszystkim osób starszych, małych dzieci, kobiet w ciąży oraz pacjentów z chorobami płuc lub serca. Jednocześnie Agencja Chorób Zakaźnych oświadczyła, że obecnie nie ma przekonujących dowodów na to, że smog powoduje cięższy przebieg samej grypy.

Badanie Duke-NUS Medical School i Singapore General Hospital, oparte na danych krajowych z lat 2016–2022, wykazało związek między poziomem drobnych cząstek PM2.5 a wizytami na oddziałach ratunkowych z powodu astmy i przewlekłych chorób płuc. Wraz ze wzrostem wskaźnika PM2.5 o 10 punktów liczba takich wizyt zwiększała się o około 3%.

Władze zdrowotne zalecają osobom z grup ryzyka terminowe szczepienie przeciw grypie, ograniczanie przebywania w zanieczyszczonym powietrzu oraz unikanie długotrwałych lub intensywnych aktywności na zewnątrz podczas ostrzeżeń dotyczących jakości powietrza.

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