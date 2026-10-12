В Сингапуре активность гриппа достигла самого высокого уровня за 32 месяца. За неделю с 27 сентября по 3 октября 44% исследованных респираторных образцов дали положительный результат на грипп, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Агентство по инфекционным заболеваниям Сингапура.

Этот показатель более чем вдвое превышает 20%, зафиксированные в начале августа, и является самым высоким с начала публикации еженедельной статистики в феврале 2024 года. Министр здравоохранения Онг Йе Кун заявил о недельном росте числа пациентов с респираторными симптомами в отделениях неотложной помощи. Поликлиники также сообщили об увеличении числа таких случаев.

Готовность больниц

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что поликлиники и государственные больницы применяют меры реагирования на задымление в зависимости от качества воздуха. Ведомство отметило, что располагает достаточными медицинскими средствами для лечения состояний, связанных с задымлением, а медучреждения контролируют запасы на случай длительного ухудшения качества воздуха.

В Сингапурской государственной больнице грипп назвали основной причиной респираторных инфекций среди пациентов. Врач-консультант отделения респираторной и интенсивной медицины Чу Си Юань отметил, что за последний месяц число случаев, по его наблюдениям, выросло в два или три раза по сравнению с обычным уровнем. Во время задымления больница использует очистители воздуха, закрывает окна и двери в палатах без кондиционирования, усиливает наблюдение за пациентами с повышенным риском и предлагает доставку лекарств на дом.

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Влияние задымления

Врачи предупреждают, что плохое качество воздуха может ухудшать состояние людей с респираторными заболеваниями, прежде всего пожилых людей, маленьких детей, беременных и пациентов с заболеваниями легких или сердца. В то же время Агентство по инфекционным заболеваниям заявило, что убедительных доказательств того, что задымление делает сам грипп более тяжелым, сейчас нет.

Исследование Медицинской школы Duke-NUS и Сингапурской государственной больницы на национальных данных за 2016–2022 годы выявило связь между уровнем мелкодисперсных частиц PM2.5 и обращениями в отделения неотложной помощи из-за астмы и хронических заболеваний легких. При росте показателя PM2.5 на 10 пунктов число таких обращений увеличивалось примерно на 3%.

Органы здравоохранения советуют людям из групп риска своевременно вакцинироваться от гриппа, сокращать пребывание на загрязненном воздухе и избегать длительных или интенсивных занятий на улице во время предупреждений о качестве воздуха.

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