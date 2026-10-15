Исследование американских ученых выявило связь между началом применения препаратов класса GLP-1 и небольшим повышением риска ишемической нейропатии зрительного нерва — редкого состояния, способного вызвать внезапное и потенциально стойкое нарушение зрения. Об этом сообщает ScienceDaily со ссылкой на исследование команды Ратгерского университета.

Ученые проанализировали данные крупной базы взрослых американцев в возрасте от 18 до 65 лет с сахарным диабетом 2 типа, которые недавно начали принимать лекарства для контроля заболевания. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine.

Какие препараты изучали

К классу агонистов рецепторов GLP-1 относятся семаглутид, продаваемый под названиями Ozempic и Wegovy, а также тирзепатид — Mounjaro и Zepbound. Эти препараты применяют для контроля уровня сахара в крови и массы тела; они также могут снижать риск некоторых сердечно-сосудистых и почечных проблем.

Исследователи установили, что использование GLP-1 было связано с небольшим увеличением вероятности ишемической нейропатии зрительного нерва. В то же время абсолютный риск оставался низким: за 18 месяцев лечения речь шла примерно о трех-четырех дополнительных случаях на 10 тысяч пациентов.

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Риск остается низким

Ишемическая нейропатия возникает, когда уменьшается приток крови к зрительному нерву, который передает визуальную информацию от глаза к мозгу. Более 80% случаев, согласно приведенным в материале оценкам, приходится на неартериитную переднюю форму заболевания, при которой нарушается кровоснабжение передней части зрительного нерва.

Состояние обычно не приводит к полной слепоте, но может затронуть часть поля зрения одного глаза. Среди возможных проявлений — внезапная нечеткость зрения, потемнение или появление участков, которых человек не видит. Такие случаи чаще фиксировали среди мужчин и людей в возрасте от 50 до 65 лет.

Авторы подчеркнули, что выявленная связь не доказывает прямого причинно-следственного воздействия препаратов GLP-1 на зрительный нерв: на результаты могли влиять различия в сопутствующих состояниях здоровья пациентов. Они указали на необходимость дальнейших исследований и посоветовали не откладывать офтальмологическое обследование при внезапных изменениях зрения.

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