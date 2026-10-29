亚利桑那州一只犬确诊感染新世界螺旋蝇——《国会山报》

美国亚利桑那州确认首例宠物犬感染寄生蝇新世界螺旋蝇的病例。10月26日，兽医在与墨西哥接壤的科奇斯县检查了这只动物，并在其背部发现带有幼虫的伤口。检测确认了寄生虫种类，《国会山报》报道。

该犬正接受兽医监护

亚利桑那州农业部表示，这只动物正在接受兽医护理。该部门正与犬只主人及实施检查的兽医合作，以收集更多信息。

州首席兽医瑞安·沃克表示，亚利桑那州长期以来一直在为寄生虫可能出现做准备。据他所说，得益于信息宣传、协调和监测工作，该州的生产者、兽医和宠物主人知道应注意哪些迹象，以及如何报告可疑病例。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

三个州共有71例确诊病例

美国农业部确认，得克萨斯州、新墨西哥州和亚利桑那州共出现71例新世界螺旋蝇病例。截至10月29日，仍有18例处于活跃状态。其中只有1例与美国野生动物有关，其余均记录在家养动物中。

新世界螺旋蝇是一种寄生蝇，可通过开放性伤口进入动物体内，其幼虫以活组织为食。美国农业部指出，这种寄生虫会感染家畜、宠物和野生动物，较少感染人类。该寄生虫首例病例于6月在得克萨斯州萨瓦拉县登记。

关注我们在