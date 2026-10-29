W amerykańskim stanie Arizona potwierdzono pierwszy przypadek zaatakowania domowego psa przez pasożytniczą muchę New World screwworm. Weterynarz zbadał zwierzę 26 października w hrabstwie Cochise, graniczącym z Meksykiem, i znalazł na jego grzbiecie ranę z larwami. Przeprowadzone badania potwierdziły gatunek pasożyta, informuje The Hill.

Pies pozostaje pod nadzorem weterynarzy

Departament Rolnictwa Arizony oświadczył, że zwierzę otrzymuje opiekę weterynaryjną. Urząd współpracuje z właścicielem psa oraz weterynarzem, który przeprowadził badanie, aby zebrać dodatkowe informacje.

Główny weterynarz stanu Ryan Walker powiedział, że Arizona od dawna przygotowywała się na możliwe pojawienie się pasożyta. Według niego dzięki działaniom informacyjnym, koordynacji i nadzorowi producenci, weterynarze oraz właściciele zwierząt domowych w stanie wiedzą, na jakie oznaki zwracać uwagę i jak zgłaszać podejrzane przypadki.

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71 potwierdzonych przypadków w trzech stanach

Departament Rolnictwa USA potwierdził łącznie 71 przypadków New World screwworm w Teksasie, Nowym Meksyku i Arizonie. Na dzień 29 października aktywnych pozostawało 18 przypadków. Tylko jeden z nich jest związany z dziką przyrodą USA, a wszystkie pozostałe odnotowano wśród zwierząt domowych.

New World screwworm to pasożytnicza mucha, która może dostać się do zwierząt przez otwarte rany, a jej larwy żywią się żywą tkanką. Departament Rolnictwa USA wskazuje, że pasożyt atakuje zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe i dziką faunę, a rzadziej ludzi. Pierwszy przypadek tego pasożyta zarejestrowano w czerwcu w hrabstwie Zavala w Teksasie.

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