В американском штате Аризона подтвердили первый случай поражения домашней собаки паразитической мухой New World screwworm. Ветеринар осмотрел животное 26 октября в округе Кочис, граничащем с Мексикой, и обнаружил на его спине рану с личинками. Проведенные исследования подтвердили вид паразита, сообщает The Hill.

Собака находится под наблюдением ветеринаров

Департамент сельского хозяйства Аризоны заявил, что животное получает ветеринарную помощь. Ведомство сотрудничает с владельцем собаки и ветеринаром, проводившим осмотр, чтобы собрать дополнительную информацию.

Главный ветеринар штата Райан Уокер заявил, что Аризона долгое время готовилась к возможному появлению паразита. По его словам, благодаря информационной работе, координации и надзору производители, ветеринары и владельцы домашних животных в штате знают, на какие признаки обращать внимание и как сообщать о подозрительных случаях.

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71 подтвержденный случай в трех штатах

Министерство сельского хозяйства США подтвердило в общей сложности 71 случай New World screwworm в Техасе, Нью-Мексико и Аризоне. По состоянию на 29 октября активными оставались 18 случаев. Лишь один из них связан с дикой природой США, все остальные зафиксированы среди домашних животных.

New World screwworm — паразитическая муха, которая может попадать к животным через открытые раны, а ее личинки питаются живыми тканями. Министерство сельского хозяйства США отмечает, что паразит поражает скот, домашних животных и дикую фауну, а реже — людей. Первый случай этого паразита зарегистрировали в июне в округе Завала в Техасе.

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