Burger King美国同店销售额增长8.4%——CNBC

在美国，Burger King连锁店第三财季同店销售额增长8.4%，成为Restaurant Brands International投资组合中表现最好的品牌。与此同时，该集团的业绩并不均衡：Popeyes在美国的表现下降，据CNBC报道。

利润超出预期

Restaurant Brands International公布的调整后每股收益为1.10美元，略高于LSEG调查的分析师预计的1.09美元。公司营收增长3.1%至25.3亿美元，但略低于分析师预期的25.4亿美元。

归属于普通股股东的净利润为5.42亿美元，即每股1.54美元。一年前为3.15亿美元，即每股96美分。在剔除若干非现金项目后，公司每股收益为1.10美元。

集团旗下所有餐厅合计的同店销售额增长3.8%。

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Popeyes销售额下滑

Burger King的美国业务正处于一项多年复苏计划中，重点是改善食品和餐厅运营。

在加拿大，Tim Hortons的同店销售额增长1.8%。而Popeyes在美国的这一指标下降2.2%，是Restaurant Brands各品牌中最弱的表现。据CNBC称，这家炸鸡连锁店近几个季度一直面临竞争对手的压力，后者通过折扣吸引其顾客。该公司正试图改善Popeyes门店的运营，并专注于菜单中的核心产品。

Restaurant Brands的国际业务同店销售额增长3.9%，Burger King门店对此作出了贡献。

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