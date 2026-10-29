В США сеть Burger King в третьем финансовом квартале увеличила сопоставимые продажи на 8,4%, став самым успешным брендом в портфеле Restaurant Brands International. В то же время результаты группы были неоднородными: показатели Popeyes в США снизились, сообщает CNBC.

Прибыль превысила ожидания

Restaurant Brands International отчиталась о скорректированной прибыли в размере 1,10 доллара на акцию — немного выше прогноза опрошенных LSEG аналитиков на уровне 1,09 доллара. Выручка компании выросла на 3,1% — до 2,53 млрд долларов, однако оказалась несколько ниже ожидаемых аналитиками 2,54 млрд долларов.

Чистая прибыль, приходящаяся на владельцев обыкновенных акций, составила 542 млн долларов, или 1,54 доллара на акцию. Годом ранее она равнялась 315 млн долларов, или 96 центам на акцию. После исключения отдельных неденежных статей компания заработала 1,10 доллара на акцию.

Сопоставимые продажи во всех ресторанах группы совокупно выросли на 3,8%.

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Popeyes теряет продажи

Американский бизнес Burger King находится в процессе многолетнего восстановления, сосредоточенного на улучшении еды и работы ресторанов.

В Канаде сопоставимые продажи Tim Hortons увеличились на 1,8%. В то же время у Popeyes в США этот показатель сократился на 2,2%, что стало самым слабым результатом среди брендов Restaurant Brands. По данным CNBC, сеть жареной курицы в последние кварталы испытывала давление со стороны конкурентов, привлекавших ее клиентов скидками. Компания пытается улучшить работу заведений Popeyes и сосредоточиться на ключевых позициях меню.

Международный бизнес Restaurant Brands нарастил сопоставимые продажи на 3,9%, чему способствовали заведения Burger King.

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