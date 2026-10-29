W USA sieć Burger King zwiększyła sprzedaż porównywalną o 8,4% w trzecim kwartale finansowym, stając się najlepiej radzącą sobie marką w portfelu Restaurant Brands International. Jednocześnie wyniki grupy były zróżnicowane: wskaźniki Popeyes w USA spadły, informuje CNBC.

Zysk przekroczył oczekiwania

Restaurant Brands International poinformowała o skorygowanym zysku w wysokości 1,10 dolara na akcję — nieznacznie powyżej prognozy analityków ankietowanych przez LSEG, wynoszącej 1,09 dolara. Przychody spółki wzrosły o 3,1% do 2,53 mld dolarów, jednak były nieco niższe od oczekiwanych przez analityków 2,54 mld dolarów.

Zysk netto przypadający właścicielom akcji zwykłych wyniósł 542 mln dolarów, czyli 1,54 dolara na akcję. Rok wcześniej wynosił 315 mln dolarów, czyli 96 centów na akcję. Po wyłączeniu niektórych pozycji niegotówkowych spółka zarobiła 1,10 dolara na akcję.

Sprzedaż porównywalna we wszystkich restauracjach grupy łącznie wzrosła o 3,8%.

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Popeyes traci sprzedaż

Amerykański biznes Burger King jest w trakcie wieloletniej odbudowy, skoncentrowanej na poprawie jakości jedzenia i funkcjonowania restauracji.

W Kanadzie sprzedaż porównywalna Tim Hortons wzrosła o 1,8%. Z kolei w Popeyes w USA wskaźnik ten spadł o 2,2%, co było najsłabszym wynikiem wśród marek Restaurant Brands. Według CNBC sieć smażonego kurczaka w ostatnich kwartałach odczuwała presję ze strony konkurentów, którzy przyciągali jej klientów rabatami. Spółka próbuje poprawić funkcjonowanie lokali Popeyes i skoncentrować się na kluczowych pozycjach menu.

Międzynarodowy biznes Restaurant Brands zwiększył sprzedaż porównywalną o 3,9%, czemu sprzyjały lokale Burger King.

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