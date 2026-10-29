在阿布贾，尼日利亚固体矿产发展部长德勒·阿拉克表示，与美国达成的双边协议并未规定向美方出售或移交尼日利亚矿产资产。他是在回应有关尼日利亚以7000亿美元向美国出售矿产资源的报道时作出这一表态的。

阿拉克是在尼日利亚—美国固体矿产领域战略合作委员会介绍会上作出上述声明的。他表示，根据相关安排，没有任何资产易手。

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据Premium Times Nigeria报道，该协议是一个政府间框架，旨在推动美国投资者与尼日利亚矿业公司之间的合作。该协议将有助于吸引资本、转让技术、发展国内矿产加工并创造就业岗位。

9月23日，部长德勒·阿拉克与美国副国务卿克里斯托弗·兰道在纽约签署了这一战略框架。该框架涵盖地质数据和勘探、矿产开发和加工、基础设施以及技术能力提升方面的合作。

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价值7000亿美元的资源估值

有关该协议的报道中出现的7000亿美元，是对尼日利亚矿产资源价值的估计，而不是向美国出售这些资源的价格，也不是已确认的美国投资规模。尼日利亚拥有锂、黄金、铁矿石、石灰石和锡矿床。

阿拉克表示，政府希望摆脱出口未经加工原材料的模式，通过加工和工业发展将更大部分经济价值留在国内。他指出，本地加工已成为申请采矿许可证的投资者必须满足的一项关键要求。

美国驻尼日利亚使馆代表乔纳森·巴斯表示，华盛顿在国际经济合作中优先关注能源、人工智能和关键矿产。Nigeria Solid Minerals Company负责人马丁斯·伊莫尼蒂表示，新成立的委员会将协调框架协议的实施、促进投资并跟踪其目标的落实情况。

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