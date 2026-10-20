在美国，OpenAI正寻求在竞争对手Anthropic预计于11月中旬上市前获得投资者承诺。据Channel NewsAsia报道，援引两名知情人士的消息，这轮规模约300亿美元的融资可能使ChatGPT开发商的估值超过1.4万亿美元。

投资者与估值

其中一名消息人士称，软银集团、阿布扎比公司MGX以及其他现有OpenAI投资者正参与有关参加本轮融资的谈判。上周，OpenAI与投资基金和主权财富基金举行了会谈，而Anthropic则举办了自己的投资者日。

OpenAI和软银拒绝置评。Anthropic和MGX未回应置评请求。消息人士指出，OpenAI本轮融资的推进速度将快于此类规模融资通常的速度。

资本竞争

该公司预计利用新模型发布后收入增长加快的势头。据其中一名消息人士透露，OpenAI告诉投资者，其按年化计算的收入已达到500亿美元，到年底可能增至700亿美元。该公司还下调了价格较低模型的价格，并表示这提高了其产品的使用量。

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根据此前公布的路透社数据，截至7月，Anthropic按年化计算的收入约为650亿美元。其季度收入从第二季度的116亿美元增至第三季度的168亿美元，但月度收入增长放缓引发了投资者对该公司估值的担忧。

OpenAI希望在Anthropic的财务披露让投资者更全面了解其业务、并使其能够比较两家公司指标之前完成融资。OpenAI最近一次估值是在3月，当时在一轮1220亿美元融资后估值为8520亿美元，该轮融资包括亚马逊承诺向该实验室投资最多500亿美元。

消息人士称，如果IPO市场形势恶化推迟其计划于2027年进行的上市，OpenAI还需要资本来履行重大基础设施承诺并强化资产负债表。

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