据印尼金融交易报告和分析中心（PPATK）的数据，2025年，印尼有1230万人向在线赌博平台充值，与赌博相关的交易额达到286.8万亿印尼盾。Channel NewsAsia对此进行了报道。

在线赌博在该国属于违法行为，但当局在封禁后仍面临新网站和账户不断出现的问题。印尼通信和数字事务部表示，从1月1日至9月11日，已对360万个赌博网站采取措施。

最脆弱群体

PPATK称，2024年，71%的赌徒月收入低于500万印尼盾，其中约57万人领取国家社会援助。该部还估计，受在线赌博影响的未成年人接近20万人；其中8万人年龄不足10岁。

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27岁的摩托车销售员Kibo告诉记者，他每月会输掉约30%的收入，其收入为600万至700万印尼盾。他说，即使赢钱后，他大多也会再次下注。另一名受访者Abun曾在茂物的传统市场工作，他表示，自己因成瘾失去了工作和领取社会援助的资格。

封禁无法遏制需求

接受该媒体采访的专家认为，只要对赌博的巨大需求依然存在，仅靠封禁网站、冻结账户和逮捕运营者是不够的。他们指出，这些机制与社交媒体和手机游戏所使用的机制类似：回归奖金、奖励以及声称即将获胜的信息。

经济学家和公共政策专家Ahmad Nur Hidayat呼吁开展宣传活动，解释赌博的金融风险，并向人们介绍合法的储蓄和投资方式。新加坡ISEAS-Yusof Ishak Institute研究员Made Supriatma指出，在印尼，赌博成瘾主要被视为社会问题，而不是心理健康问题。

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