在波兰，华沙 PGE Projekt Warszawa 排球运动员亚历山大·希利夫卡脚部受伤，目前未与球队一起训练。俱乐部在社交媒体上公布了这一消息，据Interia Sport报道。

俱乐部正在关注情况

PGE Projekt Warszawa 表示，得益于医疗团队的快速反应，问题在早期阶段就被发现。俱乐部指出，正持续监控情况，并且考虑到漫长的赛季，不希望拿这名球员的健康冒险。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

赛季首场比赛为10月16日

PGE Projekt Warszawa 计划于10月16日对阵 Energa Indykpol AZS Olsztyn，以此开启 Tauron Liga 赛季。Interia Sport 的报道指出，31岁的希利夫卡在俱乐部赛季开始前已经出现健康问题。

这名排球运动员作为波兰国家队队长前往欧洲锦标赛，但由于健康状况，大部分时间都在替补席上。与此同时，他是波兰队14名球员之一，该队于9月赢得了赛事金牌。在米兰举行的决赛中，波兰队以3:1战胜法国队——31:29、25:19、20:25、25:16。

关注我们在