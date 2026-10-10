Aleksander Śliwka doznał urazu stopy przed startem sezonu — Interia Sport

W Polsce siatkarz PGE Projekt Warszawa Aleksander Śliwka doznał urazu stopy i obecnie nie trenuje z zespołem. Klub poinformował o tym w mediach społecznościowych, podaje Interia Sport.

Klub monitoruje sytuację

W PGE Projekt Warszawa przekazano, że problem wykryto na wczesnym etapie dzięki szybkiej reakcji sztabu medycznego. Klub zaznaczył, że stale kontroluje sytuację i nie chce ryzykować zdrowiem zawodnika ze względu na długi sezon.

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Pierwszy mecz sezonu — 16 października

PGE Projekt Warszawa ma rozpocząć sezon Tauron Liga meczem przeciwko Energa Indykpol AZS Olsztyn 16 października. W materiale Interia Sport zaznaczono, że 31-letni Śliwka już przed startem sezonu klubowego miał problemy zdrowotne.

Siatkarz pojechał na mistrzostwa Europy jako kapitan reprezentacji Polski, ale ze względu na stan zdrowia przeważnie pozostawał wśród rezerwowych. Jednocześnie znalazł się w gronie 14 zawodników polskiej drużyny, która we wrześniu zdobyła złoto turnieju. W finale w Mediolanie reprezentacja Polski pokonała Francję 3:1 — 31:29, 25:19, 20:25, 25:16.

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