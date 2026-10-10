Александер Сливка травмировал стопу перед стартом сезона — Interia Sport

В Польше волейболист варшавского PGE Projekt Warszawa Александер Сливка травмировал стопу и сейчас не тренируется вместе с командой. Об этом клуб сообщил в социальных сетях, передаёт Interia Sport.

Клуб следит за ситуацией

В PGE Projekt Warszawa заявили, что проблему выявили на раннем этапе благодаря быстрой реакции медицинского штаба. В клубе отметили, что постоянно контролируют ситуацию и не хотят рисковать здоровьем игрока с учётом длительного сезона.

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Первый матч сезона — 16 октября

PGE Projekt Warszawa должен начать сезон Tauron Liga матчем против Energa Indykpol AZS Olsztyn 16 октября. В материале Interia Sport отмечается, что 31-летний Сливка уже имел проблемы со здоровьем перед стартом клубного сезона.

Волейболист отправился на чемпионат Европы в качестве капитана сборной Польши, но из-за состояния здоровья преимущественно оставался среди запасных. В то же время он входил в состав 14 игроков польской команды, которая в сентябре завоевала золото турнира. В финале в Милане сборная Польши победила Францию со счётом 3:1 — 31:29, 25:19, 20:25, 25:16.

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