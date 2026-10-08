位于洛桑的体育仲裁法庭（CAS）将于周四审理塞内加尔足协针对非洲足球联合会（CAF）将2025年非洲国家杯决赛胜利判给摩洛哥的决定所提出的上诉。裁决不会在听证会当天公布，BBC Sport报道。

争议如何产生

在拉巴特举行的塞内加尔与东道主摩洛哥之间的决赛中，塞内加尔队在加时赛后以1:0获胜。常规时间临近结束时，在摩洛哥获得点球后，塞内加尔主教练帕普·蒂亚乌带领部分球员和工作人员前往球员通道。比赛随后恢复：卜拉欣·迪亚斯罚失点球，帕普·盖耶则在加时赛中打入制胜球。

3月，CAF上诉委员会支持了摩洛哥皇家足球联合会的申诉。该委员会裁定，塞内加尔因离场而输掉比赛，并判定摩洛哥以3:0技术性获胜。塞内加尔足协称这一决定不公正、史无前例且不可接受，并向CAS提出上诉。

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裁决何时作出

应双方请求，听证会将不公开举行。案件将由一个三人仲裁小组审理，由法国体育法专家热拉尔·西蒙担任主席。CAS表示，无法确定最终裁决的日期，但裁决不会在听证会当天作出。

CAS规则规定，上诉裁决必须在听证会后不晚于四个月作出，同时仲裁小组应力争在三个月内完成此类案件。CAF主席帕特里斯·莫特塞佩此前表示，该组织将尊重法院的裁决。

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