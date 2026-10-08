Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг рассмотрит апелляцию Федерации футбола Сенегала на решение Конфедерации африканского футбола (CAF) присудить Марокко победу в финале Кубка африканских наций 2025 года. Решение в день слушания объявлено не будет, сообщает BBC Sport.

Как возник спор

Финал между Сенегалом и хозяевами турнира Марокко в Рабате завершился победой сенегальцев со счетом 1:0 в дополнительное время. В конце основного времени после назначения пенальти в пользу Марокко главный тренер Сенегала Пап Тиав увел часть игроков и персонала в подтрибунное помещение. Матч позднее возобновили: Браим Диас не реализовал пенальти, а Пап Гей забил решающий мяч в дополнительное время.

В марте апелляционный совет CAF удовлетворил жалобу Королевской федерации футбола Марокко. Он постановил, что Сенегал проиграл матч из-за ухода с поля, и присудил Марокко техническую победу 3:0. Сенегальская федерация назвала это решение несправедливым, беспрецедентным и неприемлемым и обратилась в CAS.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Когда будет вынесен вердикт

Слушание по просьбе сторон пройдет в закрытом режиме. Его рассмотрит коллегия из трех арбитров, которую возглавит французский специалист по спортивному праву Жераль Симон. CAS заявил, что не может назвать дату окончательного решения, однако оно не будет принято в день слушания.

Правила CAS предусматривают, что решения по апелляциям должны выноситься не позднее чем через четыре месяца после слушания, при этом арбитражные панели должны стремиться завершать такие дела менее чем за три месяца. Президент CAF Патрис Мотсепе ранее заявлял, что организация будет уважать решение суда.

Читай нас в