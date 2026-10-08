Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) w Lozannie w czwartek rozpatrzy odwołanie Senegalskiej Federacji Piłkarskiej od decyzji Konfederacji Afrykańskiej Piłki Nożnej (CAF) o przyznaniu Maroku zwycięstwa w finale Pucharu Narodów Afryki 2025. Decyzja nie zostanie ogłoszona w dniu rozprawy, informuje BBC Sport.

Jak powstał spór

Finał między Senegalem a gospodarzami turnieju, Marokiem, w Rabacie zakończył się zwycięstwem Senegalczyków 1:0 po dogrywce. Pod koniec regulaminowego czasu gry, po podyktowaniu rzutu karnego dla Maroka, selekcjoner Senegalu Pape Thiaw zaprowadził część zawodników i personelu do tunelu. Mecz później wznowiono: Brahim Diaz nie wykorzystał rzutu karnego, a Pape Gueye zdobył decydującą bramkę w dogrywce.

W marcu komisja odwoławcza CAF uwzględniła skargę Królewskiej Marokańskiej Federacji Piłkarskiej. Orzekła, że Senegal przegrał mecz przez opuszczenie boiska, i przyznała Maroku techniczne zwycięstwo 3:0. Senegalska federacja nazwała tę decyzję niesprawiedliwą, bezprecedensową i nie do przyjęcia oraz zwróciła się do CAS.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kiedy zapadnie werdykt

Rozprawa odbędzie się przy drzwiach zamkniętych na wniosek stron. Sprawę rozpatrzy panel trzech arbitrów, któremu będzie przewodniczył francuski ekspert prawa sportowego Gérald Simon. CAS oświadczył, że nie może podać daty ostatecznej decyzji, ale nie zostanie ona wydana w dniu rozprawy.

Regulamin CAS przewiduje, że decyzje w sprawie odwołań muszą zostać wydane nie później niż cztery miesiące po rozprawie, przy czym panele arbitrażowe powinny dążyć do zakończenia takich spraw w czasie krótszym niż trzy miesiące. Prezydent CAF Patrice Motsepe wcześniej oświadczył, że organizacja uszanuje decyzję sądu.

Czytaj nas na