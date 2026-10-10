切尔西在斯坦福桥举行的英超比赛中以5比1大胜伯恩茅斯。乔丹·亨德森和若昂·佩德罗均为主队梅开二度，摩根·罗杰斯也打入一球。据天空体育报道，这场胜利让切尔西升至赛季初积分榜第五位。

前三分钟内两粒进球

亨德森在第65秒便首开纪录：在科尔·帕尔默的策动后，他射向远角，皮球击中门柱后入网。不久后，亨德森送出助攻，罗杰斯的射门碰到安东尼奥·席尔瓦后飞入远角。当时比赛进行了两分29秒——这是切尔西队史上在英超比赛中最快取得2比0领先的情况。

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中场休息前，伯恩茅斯本可缩小差距，但门将埃米·马丁内斯先后扑出瑞恩和瑞恩·克里斯蒂的射门，两次挽救了主队。下半场开场后，席尔瓦的失误让佩德罗·内托获得低传给若昂·佩德罗的机会，后者打入切尔西的第三球。

伯恩茅斯的回应与最后两粒进球

第51分钟，埃万尼尔森缩小比分差距：在一次角球传中后，他挡住了莫伊塞斯·凯塞多的解围，皮球进入切尔西球门。不过，第67分钟，若昂·佩德罗接应佩普·查瓦里亚的传球破门，完成梅开二度。第70分钟，亨德森在约25码处主罚任意球得分，将最终比分定格为5比1。

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