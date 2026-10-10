«Челси» на «Стэмфорд Бридж» разгромил «Борнмут» со счётом 5:1 в матче Премьер-лиги. Дубли за хозяев оформили Джордан Хендерсон и Жуан Педру, ещё один мяч забил Морган Роджерс. По данным Sky Sports, эта победа вывела «Челси» на пятое место в ранней турнирной таблице.

Два гола в первые три минуты

Хендерсон открыл счёт уже на 65-й секунде: после действий Коула Палмера он пробил в дальний угол, а мяч влетел в ворота от штанги. Вскоре Хендерсон отдал результативную передачу, после которой удар Роджерса задел Антониу Силву и влетел в дальний угол. К тому моменту прошло две минуты и 29 секунд — это самый быстрый случай в истории «Челси», когда команда повела 2:0 в матче Премьер-лиги.

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До перерыва «Борнмут» мог сократить отставание, однако голкипер Эми Мартинес дважды спас хозяев после ударов Райана и Райана Кристи. В начале второго тайма ошибка Силвы дала Педру Нету возможность прострелить на Жуана Педру, который забил третий гол «Челси».

Ответ «Борнмута» и два заключительных гола

На 51-й минуте Эванилсон сократил разницу в счёте: после подачи углового он заблокировал вынос Мойсеса Кайседо, и мяч оказался в воротах «Челси». Однако на 67-й минуте Жуан Педру замкнул передачу Пепа Чаваррии и оформил дубль. Окончательный счёт 5:1 на 70-й минуте установил Хендерсон, забивший со штрафного примерно с 25 ярдов.

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