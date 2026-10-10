Chelsea rozgromiła Bournemouth 5:1 na Stamford Bridge w meczu Premier League. Jordan Henderson i João Pedro zdobyli po dwie bramki dla gospodarzy, a kolejne trafienie dołożył Morgan Rogers. Według Sky Sports, zwycięstwo wyprowadziło Chelsea na piąte miejsce we wczesnej tabeli ligowej.

Dwa gole w pierwszych trzech minutach

Henderson otworzył wynik już w 65. sekundzie: po akcji Cole'a Palmera uderzył w dalszy róg, a piłka wpadła do bramki po odbiciu od słupka. Wkrótce potem Henderson zaliczył asystę, po której strzał Rogersa otarł się o António Silvę i wpadł w dalszy róg. W tym momencie upłynęły dwie minuty i 29 sekund — był to najszybszy przypadek w historii Chelsea, gdy zespół objął prowadzenie 2:0 w meczu Premier League.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przed przerwą Bournemouth mogło zmniejszyć stratę, jednak bramkarz Emi Martínez dwukrotnie uratował gospodarzy po strzałach Ryana i Ryana Christiego. Na początku drugiej połowy błąd Silvy dał Pedro Neto możliwość dogrania piłki do João Pedro, który zdobył trzecią bramkę dla Chelsea.

Odpowiedź Bournemouth i dwa końcowe gole

W 51. minucie Evanilson zmniejszył różnicę w wyniku: po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zablokował wybicie Moisésa Caicedo, a piłka znalazła się w bramce Chelsea. Jednak w 67. minucie João Pedro zamknął podanie Pepa Chavarríi, kompletując dublet. Ostateczny wynik 5:1 w 70. minucie ustalił Henderson, który zdobył bramkę z rzutu wolnego z około 25 jardów.

Czytaj nas na