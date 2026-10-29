在美国，芝加哥火焰在MLS常规赛中以2:2战平奥兰多城，在上半场连丢两球后完成追平。罗伯特·莱万多夫斯基首发代表主队出战，安托万·格列兹曼则为客队进球。Interia Sport报道了比赛进程。

奥兰多在半场前打进两球

第6分钟，伊万·安古洛率先破门，他以禁区内的一脚射门完成个人突破。芝加哥有机会作出回应：莱万多夫斯基在比赛开始阶段头球攻门，但门将将球扑出，裁判判定越位。随后，他的倒钩射门击中门柱。

第35分钟，格列兹曼将奥兰多城的领先优势扩大。法国前锋在禁区外起脚射门，芝加哥门将克里斯·布雷迪未能扑住。上半场以0:2结束。

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主队扳平比分

中场休息后，芝加哥火焰在第57分钟缩小分差。替补登场的乔纳森·班巴头球接应莱昂纳多·巴罗索的传中得分。第69分钟，马伦·海勒-塞拉西扳平比分。

莱万多夫斯基在第65分钟还有一次机会，但未能进球。比赛末段，海勒-塞拉西也未能把握一次有希望的机会。根据比赛统计，芝加哥控球时间占59%，射门18次，对手为9次。比赛最终以2:2平局结束。

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