W USA Chicago Fire zremisowało 2:2 z Orlando City w meczu sezonu zasadniczego MLS, odrabiając straty po dwóch golach straconych w pierwszej połowie. Robert Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie gospodarzy, a Antoine Griezmann strzelił gola dla gości. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Dwa gole Orlando przed przerwą

W szóstej minucie wynik otworzył Iván Angulo, który zakończył indywidualny rajd strzałem w polu karnym. Chicago miało okazje, by odpowiedzieć: Lewandowski na początku spotkania uderzył głową, ale bramkarz obronił piłkę, a sędziowie odgwizdali spalonego. Później jego strzał nożycami trafił w słupek.

W 35. minucie Griezmann podwyższył prowadzenie Orlando City. Francuski napastnik oddał strzał zza pola karnego, z którym nie poradził sobie bramkarz Chicago Chris Brady. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:2.

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Gospodarze wyrównali

Po przerwie Chicago Fire zmniejszyło stratę w 57. minucie. Jonathan Bamba, który wszedł z ławki rezerwowych, głową wykończył dośrodkowanie Leonardo Barroso. W 69. minucie Maren Haile-Selassie wyrównał wynik.

Lewandowski miał jeszcze jedną okazję w 65. minucie, ale nie zdołał zdobyć bramki. Pod koniec meczu Haile-Selassie również nie wykorzystał obiecującej sytuacji. Według statystyk spotkania Chicago miało piłkę przez 59% czasu i oddało 18 strzałów wobec dziewięciu rywali. Mecz zakończył się remisem 2:2.

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