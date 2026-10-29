В США «Чикаго Файр» сыграл вничью 2:2 с «Орландо Сити» в матче регулярного сезона MLS, отыгравшись после двух пропущенных мячей в первом тайме. Роберт Левандовский вышел в стартовом составе хозяев, а Антуан Гризманн забил за гостей. О ходе игры сообщает Interia Sport.

Два гола «Орландо» до перерыва

Счёт на шестой минуте открыл Иван Ангуло, завершив индивидуальный проход ударом в штрафной площади. У «Чикаго» были возможности ответить: Левандовский в начале встречи пробил головой, но вратарь отразил мяч, а арбитры зафиксировали офсайд. Позже его удар ножницами попал в штангу.

На 35-й минуте преимущество «Орландо Сити» удвоил Гризманн. Французский нападающий нанёс удар из-за пределов штрафной площади, с которым не справился вратарь «Чикаго» Крис Брэди. Первый тайм завершился со счётом 0:2.

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Хозяева сравняли счёт

После перерыва «Чикаго Файр» сократил отставание на 57-й минуте. Джонатан Бамба, вышедший на замену, головой замкнул подачу Леонардо Барросо. На 69-й минуте Марен Гайле-Селассие сравнял счёт.

У Левандовского был ещё один шанс на 65-й минуте, но он не смог забить. В конце матча Гайле-Селассие также не реализовал перспективный момент. По статистике встречи «Чикаго» владел мячом 59% времени и нанёс 18 ударов против девяти у соперника. Матч завершился ничьей 2:2.

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