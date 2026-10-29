Чикаго Файр відігрався з 0:2 у матчі MLS проти Орландо Сіті — Interia Sport

У США «Чикаго Файр» зіграв унічию 2:2 з «Орландо Сіті» у матчі регулярного сезону MLS, відігравшись після двох пропущених м’ячів у першому таймі. Роберт Левандовський вийшов у стартовому складі господарів, а Антуан Грізманн забив за гостей. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Два голи Орландо до перерви

Рахунок на шостій хвилині відкрив Іван Ангуло, який завершив індивідуальний прохід ударом у штрафному майданчику. «Чикаго» мав можливості відповісти: Левандовський на початку зустрічі пробив головою, але воротар відбив м’яч, а арбітри зафіксували офсайд. Пізніше його удар ножицями влучив у стійку.

На 35-й хвилині перевагу «Орландо Сіті» подвоїв Грізманн. Французький нападник завдав удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не впорався воротар «Чикаго» Кріс Брейді. Перший тайм завершився за рахунку 0:2.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Господарі зрівняли рахунок

Після перерви «Чикаго Файр» скоротив відставання на 57-й хвилині. Джонатан Бамба, який вийшов на заміну, головою замкнув подачу Леонардо Барросо. На 69-й хвилині Марен Гайле-Селассі зрівняв рахунок.

Левандовський мав ще одну нагоду на 65-й хвилині, але не зміг забити. Наприкінці матчу Гайле-Селассі також не реалізував перспективний момент. За статистикою зустрічі, «Чикаго» володів м’ячем 59% часу та завдав 18 ударів проти дев’яти у суперника. Матч завершився нічиєю 2:2.

Читай нас у