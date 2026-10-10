在纽马基特举行的一级赛Darley Dewhurst Stakes中，骑师瑞恩·摩尔策骑Darkness Falls击败了Desert Castle。这匹由艾丹·奥布莱恩训练的赛马以一个马颈的优势战胜此前保持不败的对手，并随后领跑2000 Guineas的投注市场，Sky Sports News报道称。

这匹Camelot的子嗣在Dewhurst Stakes之前曾在利奥帕兹敦较长的赛程中赢得Golden Fleece Stakes。在纽马基特，他回到了七弗隆赛程。接近下坡路段时，摩尔让Darkness Falls取得领先，此后对手未能超越他。比赛开始前，奥布莱恩的这匹雄马已经是Derby的热门。

Rock Montreal赢得Autumn Stakes

由罗杰·瓦里安训练的Rock Montreal赢得了三级赛Emirates Autumn Stakes。这匹两岁赛马由威廉·别克策骑，在一英里赛程末段追上此前领先的、来自Ballydoyle的雄马Sergei Diaghilev，并以一个马颈的优势击败了对手。

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瓦里安表示，Rock Montreal在唐卡斯特的Flying Scotsman Stakes中输给Forbidden Fire后需要额外训练，因此被带到纽马基特进行训练疾驰。训练师积极评价了这匹马的表现，指出其耐力以及在比赛决定性阶段的反应。获胜后，Rock Montreal在下一届2000 Guineas的赔率为25比1，但瓦里安尚未决定该马是否会在这项赛事前参加一场备战赛。

Humidity在长期休赛后复出

Humidity在Modern Games Darley Stakes中取得了纽马基特的另一场三级赛胜利。这匹三岁阉马已超过一年未参赛，在詹姆斯·多伊尔策骑下以一个半马位的优势击败热门马The Lost King。安德鲁·鲍尔丁训练的赛马包揽前三名：The Lost King获得第二，High Stock位列第三。

鲍尔丁表示，Humidity因伤缺席了赛季的大部分时间。据他所说，Wathnan团队让这匹马约三个月没有参加比赛，之后它以良好状态回归，训练师逐步恢复其比赛准备状态。鲍尔丁认为，这匹马未来可能参加重大赛事，包括Prince of Wales's Stakes，以及冬季的海外比赛。

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