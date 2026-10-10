Darkness Falls, dosiadany przez dżokeja Ryana Moore'a, pokonał Desert Castle w wyścigu pierwszej grupy Darley Dewhurst Stakes w Newmarket. Koń trenowany przez Aidana O'Briena wyprzedził wcześniej niepokonanego rywala o szyję i po tym zwycięstwie został liderem rynku zakładów na 2000 Guineas, informuje Sky Sports News.

Syn Camelota przed Dewhurst Stakes wygrał Golden Fleece Stakes w Leopardstown na dłuższym dystansie. W Newmarket wrócił na dystans siedmiu furlongów. Przy zbliżaniu się do spadku Moore wyprowadził Darkness Falls na prowadzenie, po czym rywale nie zdołali go wyprzedzić. Przed startem ogier O'Briena był już faworytem Derby.

Zwycięstwo Rock Montreal w Autumn Stakes

Rock Montreal, trenowany przez Rogera Variana, wygrał wyścig trzeciej grupy Emirates Autumn Stakes. Dwuletni koń, dosiadany przez Williama Buicka, na końcu dystansu jednej mili dogonił ogiera Sergeia Diaghileva z Ballydoyle, który wcześniej wyszedł na prowadzenie, i wyprzedził go o szyję.

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Varian zaznaczył, że po porażce z Forbidden Fire w Flying Scotsman Stakes w Doncaster Rock Montreal potrzebował dodatkowej pracy, dlatego przywieziono go do Newmarket na treningowy galop. Trener pozytywnie ocenił występ konia, wskazując na jego wytrzymałość i reakcję w decydującej części wyścigu. Po zwycięstwie Rock Montreal wyceniono na 25-1 w kontekście kolejnych 2000 Guineas, choć Varian nie zdecydował, czy koń weźmie udział w starcie przygotowawczym przed tym wyścigiem.

Humidity wrócił po długiej przerwie

Humidity odniósł kolejne zwycięstwo trzeciej grupy w Newmarket w Modern Games Darley Stakes. Trzyletni wałach, który nie startował przez ponad rok, pod Jamesem Doyle'em wyprzedził faworyta The Lost King o półtorej długości. Konie trenera Andrew Baldinga zajęły pierwsze trzy miejsca: drugi był The Lost King, a trzeci High Stock.

Balding powiedział, że Humidity opuścił większość sezonu z powodu kontuzji. Według niego zespół Wathnan trzymał konia z dala od wyścigów przez około trzy miesiące, po czym wrócił on w dobrej formie, a trenerzy stopniowo odbudowywali jego gotowość startową. Balding zasugerował, że w przyszłości dla konia możliwe są duże starty, w tym Prince of Wales's Stakes, a także zagraniczne wyścigi zimą.

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