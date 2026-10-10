Darkness Falls под управлением жокея Райана Мура победил Desert Castle в скачках первой группы Darley Dewhurst Stakes в Ньюмаркете. Конь, которого тренирует Эйдан О'Брайен, опередил ранее непобеждённого соперника на шею и после этого возглавил рынок ставок на 2000 Guineas, сообщает Sky Sports News.

Сын Camelot перед Dewhurst Stakes выиграл Golden Fleece Stakes в Леопардстауне на более длинной дистанции. В Ньюмаркете он вернулся на дистанцию семь фарлонгов. На подходе к спуску Мур вывел Darkness Falls вперёд, после чего соперники не смогли его обойти. До старта жеребец О'Брайена уже был фаворитом Derby.

Победа Rock Montreal в Autumn Stakes

Rock Montreal, которого тренирует Роджер Вариан, победил в скачках третьей группы Emirates Autumn Stakes. Двухлетний конь под управлением Уильяма Бьюика на финише дистанции в одну милю догнал жеребца Sergei Diaghilev из Ballydoyle, который ранее вышел вперёд, и опередил его на шею.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вариан отметил, что после поражения от Forbidden Fire в Flying Scotsman Stakes в Донкастере Rock Montreal нуждался в дополнительной работе, поэтому его привезли в Ньюмаркет на тренировочный галоп. Тренер положительно оценил выступление коня, отметив его выносливость и реакцию в решающей части заезда. После победы Rock Montreal оценили коэффициентом 25-1 на следующие 2000 Guineas, хотя Вариан не определился, примет ли конь участие в подготовительном старте перед этими скачками.

Humidity вернулся после длительной паузы

Ещё одну победу третьей группы в Ньюмаркете одержал Humidity в Modern Games Darley Stakes. Трёхлетний мерин, не выступавший более года, под управлением Джеймса Дойла опередил фаворита The Lost King на полторы длины. Лошади тренера Эндрю Болдинга заняли первые три места: вторым стал The Lost King, третьим — High Stock.

Болдинг сказал, что Humidity пропустил большую часть сезона из-за травмы. По его словам, команда Wathnan держала коня вне скачек около трёх месяцев, после чего он вернулся в хорошей форме, а тренеры постепенно восстанавливали его соревновательную готовность. Болдинг предположил, что в будущем для коня возможны крупные старты, в частности Prince of Wales's Stakes, а также зарубежные скачки зимой.

Читай нас в