国际汽车联合会（FIA）将于10月25日为美国大奖赛发布适用于雨天条件的动力单元软件更新。该决定是在马来西亚雪邦站比赛发车因问题延误48分钟后作出的。天空体育新闻报道了调查结果。

雪邦的问题由何引起

在雨天驶向发车格的圈速中，多辆赛车减速或短暂停车。FIA发现，一些赛车在发动机低转速时，于实施250千瓦功率下调的特定赛道区段，损失的功率超过预期。在这些区段内无法恢复功率。

发车程序被取消，FIA向所有车队和动力单元制造商发送软件更新48分钟后，比赛开始。该联合会表示，其技术团队确定了问题原因，并在发车暂停后的五分钟内向车队和动力单元制造商发送了更新后的配置。

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下一场比赛前的措施

如果新加坡大奖赛预计出现类似天气条件，FIA将恢复为雪邦站设定的配置。针对雨天的额外软件更新计划于10月25日为美国大奖赛发布。

该联合会还表示，软件在实施前已经过测试。车队和动力单元制造商进行了模拟，而全面测试在比利时大奖赛和荷兰大奖赛的第一次自由练习赛期间进行。FIA计划与车队、动力单元制造商以及标准化电子控制单元供应商共同加强软件测试和验证能力。

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