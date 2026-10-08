Międzynarodowa Federacja Samochodowa FIA wyda 25 października aktualizację oprogramowania jednostek napędowych na warunki deszczowe na Grand Prix USA. Decyzję podjęto po problemach, które opóźniły start wyścigu w Sepang w Malezji o 48 minut. O wynikach kontroli informuje Sky Sports News.

Co spowodowało problem w Sepang

Podczas okrążeń do pól startowych w warunkach deszczowych kilka bolidów zwolniło lub na krótko się zatrzymało. FIA ustaliła, że niektóre bolidy przy niskich obrotach silnika w określonych sektorach toru, gdzie obowiązywało ograniczenie mocy o 250 kW, traciły więcej mocy, niż przewidywano. Przywrócenie jej w tych sektorach było niemożliwe.

Procedurę startową odwołano, a wyścig rozpoczął się 48 minut po tym, jak FIA przekazała aktualizację oprogramowania wszystkim zespołom i producentom jednostek napędowych. Według federacji jej zespół techniczny ustalił przyczynę problemu i wysłał zaktualizowane konfiguracje zespołom oraz producentom jednostek napędowych w ciągu pięciu minut od wstrzymania startu.

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Działania przed kolejnymi wyścigami

Jeśli na Grand Prix Singapuru spodziewane będą podobne warunki pogodowe, FIA przywróci konfigurację ustawioną na rundę w Sepang. Dodatkowa aktualizacja oprogramowania na deszczową pogodę ma zostać wydana na Grand Prix USA 25 października.

Federacja oświadczyła również, że oprogramowanie testowano przed jego wdrożeniem. Zespoły i producenci jednostek napędowych przeprowadzali symulacje, a testy na pełną skalę odbyły się podczas pierwszych wolnych treningów na Grand Prix Belgii i Holandii. FIA planuje wzmocnić możliwości testowania i weryfikacji oprogramowania wspólnie z zespołami, producentami jednostek napędowych oraz dostawcą standardowego elektronicznego modułu sterującego.

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