Международная автомобильная федерация FIA 25 октября выпустит обновление программного обеспечения силовых установок для дождевых условий для Гран-при США. Решение приняли после проблем, которые задержали старт гонки в Сепанге, Малайзия, на 48 минут. О результатах проверки сообщает Sky Sports News.

Что вызвало проблему в Сепанге

Во время кругов к стартовой решётке в дождевых условиях несколько болидов замедлились или ненадолго остановились. FIA установила, что некоторые машины при низких оборотах двигателя в отдельных секторах трассы, где действовало снижение мощности на 250 кВт, теряли больше мощности, чем предполагалось. Восстановить её в этих секторах было невозможно.

Стартовую процедуру отменили, а гонка началась через 48 минут после того, как FIA передала обновление программного обеспечения всем командам и производителям силовых установок. По данным федерации, её техническая команда определила причину проблемы и направила обновлённые конфигурации командам и производителям силовых установок в течение пяти минут после приостановки старта.

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Меры перед следующими гонками

Если на Гран-при Сингапура будут ожидаться подобные погодные условия, FIA восстановит конфигурацию, установленную для этапа в Сепанге. Дополнительное обновление программного обеспечения для дождевой погоды должны выпустить для Гран-при США 25 октября.

Федерация также заявила, что программное обеспечение тестировали до его внедрения. Команды и производители силовых установок проводили симуляции, а полномасштабные испытания состоялись во время первых свободных практик на Гран-при Бельгии и Нидерландов. FIA планирует усилить возможности тестирования и проверки программного обеспечения совместно с командами, производителями силовых установок и поставщиком стандартизированного электронного блока управления.

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