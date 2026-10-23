在比亚韦斯托克，雅盖隆尼亚在欧联杯第三轮比赛中以0比3负于安德莱赫特。客队在第21分钟首开纪录，并在中场休息后再进两球。

首个进球前的失误

据Interia Sport报道，安德莱赫特从比赛开始就更为积极。第8分钟，卢卡什·安布罗斯头球攻门命中门框范围内，但雅盖隆尼亚门将斯瓦沃米尔·阿布拉莫维奇化解了这次射门。

第21分钟，汉普斯·芬德尔未能成功将球传向己方球门方向。米哈伊洛·茨韦特科维奇接球后帮助布鲁塞尔球队取得领先。直到中场休息，雅盖隆尼亚都未能夺回主动权：主队只有1次射门命中门框范围内，而对手有6次。

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中场休息后的两个进球

雅盖隆尼亚在下半场派出两名名义上的前锋，乌斯曼·索乌加入尼克·普雷莱茨的阵容。第63分钟，索乌本可获得与门将科林·库斯曼斯单刀对决的机会，但这次进攻未能以射门结束。

安德莱赫特在第72分钟扩大领先优势：马滕·温克勒以一记精准射门完成个人突破。替补出场的杰登·奥尼亚·塞凯在第80分钟锁定最终比分。

全场比赛雅盖隆尼亚共射门6次，其中1次命中门框范围内。安德莱赫特有15次射门，其中8次命中门框范围内。控球率为56%，布鲁塞尔球队占优。据该媒体消息，阿德里安·谢梅涅茨的球队在最近7场比赛中输掉了6场。

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