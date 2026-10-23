在波兰，克劳迪娅·卡济梅尔斯卡在“金钉奖”颁奖典礼上被评为2026年最佳波兰田径运动员。男子组冠军由跨栏运动员雅库布·希曼斯基获得，Interia Sport报道。

获奖者和领奖者

卡济梅尔斯卡领先于在女子排名中位列第二的娜塔莉娅·布科维茨卡。皮娅·斯克日绍夫斯卡获得第三名。男子排名中，马泰乌什·科沃杰伊斯基获得第二名，达维德·韦格纳位列第三。

2026年，卡济梅尔斯卡在伯明翰举行的1500米欧洲锦标赛中获得亚军，并赢得了该项目的钻石联赛冠军。希曼斯基在托伦举行的世界室内锦标赛60米栏比赛中夺得金牌。

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颁奖典礼的其他奖项

“年度希望奖”授予阿娜斯塔兹娅·库希，她以50.06秒的成绩获得400米世界青年冠军。与雅库布·希曼斯基合作的米科瓦伊·尤斯滕斯基被评为年度教练。

其他类别的获奖者包括：大师组的埃尔日别塔·格林卡、残疾人田径组的马格达莱娜·安德鲁什凯维奇、公路跑类别的埃韦利娜·布热津斯卡以及超级马拉松组的帕特雷恰·别热兹诺夫斯卡。托伦世界室内锦标赛被评为年度最佳田径赛事，而年度决定则是波兰获得2028年在西里西亚省举办欧洲田径锦标赛的权利。

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