В Польше Клаудию Казимерскую признали лучшей польской легкоатлеткой 2026 года на церемонии вручения наград «Золотые шипы». Победителем в мужской категории стал барьерист Якуб Шиманьский, сообщает Interia Sport.

Победители и призеры

Казимерская опередила Наталию Буковецкую, занявшую второе место в женском рейтинге. Третьей стала Пия Скшишовская. В мужском зачете второе место занял Матеуш Колодзейский, а третьим стал Давид Вегнер.

В 2026 году Казимерская стала вице-чемпионкой Европы в Бирмингеме на дистанции 1500 метров, а также выиграла Бриллиантовую лигу на этой дистанции. Шиманьский завоевал золотую медаль в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате мира в помещении, проходившем в Торуни.

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Другие награды церемонии

Награду «Надежда года» получила Анастазия Кусь — чемпионка мира среди юниоров в беге на 400 метров с результатом 50,06 секунды. Тренером года выбрали Миколая Юстыньского, работающего с Якубом Шиманьским.

Победителями в других категориях стали Эльжбета Глинка среди спортсменов masters, Магдалена Андрушкевич среди параатлетов, Эвелина Бжезиньская в категории шоссейного бега и Патриция Березновская в ультрабеге. Лучшим легкоатлетическим событием года назвали чемпионат мира в помещении в Торуни, а решением года — предоставление Польше права провести чемпионат Европы по легкой атлетике 2028 года в Силезском воеводстве.

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