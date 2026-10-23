W Polsce Klaudia Kazimierska została uznana za najlepszą polską lekkoatletkę 2026 roku podczas ceremonii wręczenia nagród Złote Kolce. Zwycięzcą w kategorii mężczyzn został płotkarz Jakub Szymański, informuje Interia Sport.

Zwycięzcy i laureaci

Kazimierska wyprzedziła Natalię Bukowiecką, która zajęła drugie miejsce w rankingu kobiet. Trzecia była Pia Skrzyszowska. W klasyfikacji mężczyzn drugie miejsce zajął Mateusz Kołodziejski, a trzeci był Dawid Wegner.

W 2026 roku Kazimierska została w Birmingham wicemistrzynią Europy na dystansie 1500 metrów, a także wygrała Diamentową Ligę na tym dystansie. Szymański zdobył złoty medal w biegu na 60 metrów przez płotki na halowych mistrzostwach świata, które odbyły się w Toruniu.

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Inne wyróżnienia ceremonii

Nagrodę „Nadzieja Roku” otrzymała Anastazja Kuś, juniorską mistrzyni świata w biegu na 400 metrów z wynikiem 50,06 sekundy. Trenerem Roku został Mikołaj Justyński, który pracuje z Jakubem Szymańskim.

Zwycięzcami w innych kategoriach zostali Elżbieta Glinka wśród zawodników masters, Magdalena Andruszkiewicz wśród paraatletów, Ewelina Brzezińska w kategorii biegu ulicznego oraz Patrycja Bereznowska w ultrabiegu. Najlepszą lekkoatletyczną imprezą roku nazwano halowe mistrzostwa świata w Toruniu, a decyzją roku — przyznanie Polsce prawa do organizacji mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w 2028 roku w województwie śląskim.

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