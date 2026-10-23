在波兰卢布林，莫托尔在波兰足球超级联赛第12轮比赛中以2比2战平卢宾扎格列比耶。主队一度落后两球，但在比赛尾声扳平比分：姆巴耶·恩迪亚耶在第87分钟打入关键进球。据Interia Sport报道。

扎格列比耶的进球

第34分钟，裁判马泰乌什·延达借助VAR回看了一次事件：皮球在莫托尔禁区内击中蒂恩·普拉沃蒂奇的手。扎格列比耶球员要求判罚点球，但裁判没有判罚十二码球。

客队在上半场最后一次进攻中首开纪录。马尔采尔·雷古瓦传中后，球来到塞巴斯蒂安·凯尔克脚下，后者不停球直接射门。皮球经普拉沃蒂奇折射后改变方向，使门将加斯佩尔·特拉特尼克猝不及防。

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第48分钟，扎格列比耶将领先优势扩大为两球。凯尔克主罚任意球后，米哈尔·纳莱帕头球将传中继续摆渡，雷古瓦不停球直接将球送入网内。

主队的逆转追平

莫托尔在第74分钟利用对手后防失误缩小比分差距。纳莱帕在本方禁区内试图用胸部停球未果，马泰乌什·温戈夫斯基抓住了机会。

主队在第87分钟扳平比分。角球开出后出现头球攻门，扎格列比耶门将兹拉坦·阿洛梅罗维奇将球扑到身前，恩迪亚耶抢在后卫之前从近距离破门。根据比赛统计，莫托尔的控球率为57%，射门20次，对手为9次，并有7次射正。

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