В Люблине, Польша, «Мотор» сыграл вничью 2:2 с «Заглембе» из Любина в матче 12-го тура польской Экстраклясы. Хозяева уступали в два мяча, однако сравняли счёт в концовке встречи: решающий гол на 87-й минуте забил Мбайе Ндиайе. Об этом сообщает Interia Sport.

Голы «Заглембе»

На 34-й минуте арбитр Матеуш Енда с помощью VAR просмотрел эпизод, в котором мяч попал в руку Тина Плавотича в штрафной площади «Мотора». Футболисты «Заглембе» требовали пенальти, однако судья не назначил одиннадцатиметровый.

Гости открыли счёт в последней атаке первого тайма. После подачи Марцеля Регулы мяч оказался у Себастьяна Керка, который пробил в одно касание. После рикошета от Плавотича мяч изменил направление и дезориентировал вратаря Гаспера Тратника.

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На 48-й минуте «Заглембе» удвоил преимущество. После штрафного Керка Михал Налепа головой продлил подачу, а Регула ударом в одно касание отправил мяч в сетку.

Камбэк хозяев

«Мотор» сократил отставание на 74-й минуте после ошибки обороны соперника. Налепа неудачно пытался принять мяч грудью в собственной штрафной площади, чем воспользовался Матеуш Ленговский.

Хозяева сравняли счёт на 87-й минуте. После углового и удара головой вратарь «Заглембе» Златан Аломерович отбил мяч перед собой, а Ндиайе опередил защитников и забил с близкого расстояния. Согласно статистике матча, «Мотор» владел мячом 57% времени, нанёс 20 ударов против девяти у соперника и семь раз попал в створ ворот.

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