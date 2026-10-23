W Lublinie, w Polsce, Motor zremisował 2:2 z Zagłębiem Lubin w meczu 12. kolejki polskiej Ekstraklasy. Gospodarze przegrywali dwoma golami, ale wyrównali pod koniec spotkania: decydującą bramkę w 87. minucie zdobył Mbaye Ndiaye. Poinformował o tym Interia Sport.

Gole Zagłębia

W 34. minucie sędzia Mateusz Jenda, korzystając z VAR-u, obejrzał sytuację, w której piłka trafiła w rękę Tina Plavoticia w polu karnym Motoru. Piłkarze Zagłębia domagali się rzutu karnego, jednak arbiter nie podyktował jedenastki.

Goście otworzyli wynik w ostatniej akcji pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu Marcela Reguły piłka trafiła do Sebastiana Kerka, który uderzył z pierwszej piłki. Po rykoszecie od Plavoticia piłka zmieniła kierunek i zmyliła bramkarza Gaspera Tratnika.

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W 48. minucie Zagłębie podwoiło prowadzenie. Po rzucie wolnym Kerka Michał Nalepa przedłużył dośrodkowanie głową, a Reguła uderzeniem z pierwszej piłki posłał ją do siatki.

Powrót gospodarzy

Motor zmniejszył stratę w 74. minucie po błędzie obrony rywala. Nalepa nieudanie próbował przyjąć piłkę klatką piersiową we własnym polu karnym, co wykorzystał Mateusz Łęgowski.

Gospodarze wyrównali w 87. minucie. Po rzucie rożnym i strzale głową bramkarz Zagłębia Zlatan Alomerović odbił piłkę przed siebie, a Ndiaye uprzedził obrońców i trafił z bliskiej odległości. Według statystyk meczu Motor miał 57% posiadania piłki, oddał 20 strzałów wobec dziewięciu rywala i siedem razy trafił w światło bramki.

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