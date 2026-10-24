Walia pokonała Japonię 17:0 w meczu WXV — BBC Sport

BBC Sport informuje, że reprezentacja Walii w rugby pokonała Japonię 17:0 w meczu serii WXV w Tokio. Walijska drużyna odniosła drugie zwycięstwo w kampanii, zdobywając trzy przyłożenia, podczas gdy Japonki nie zdobyły punktów.

Przyłożenie Lockwood przed przerwą

Mecz odbywał się w trudnych warunkach pogodowych: silny wiatr, deszcz i wysoka wilgotność utrudniały grę obu drużynom. W pierwszej połowie przez długi czas nie było punktów, jednak w 35. minucie Seren Lockwood zdobyła pierwsze przyłożenie. Po podwyższeniu Walia zeszła na przerwę z prowadzeniem 7:0.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Trzy przyłożenia Walii

W drugiej połowie środkowa Walii Freya Bell opuściła boisko z urazem kolana, który wyglądał na poważny. Kelsey Jones zdobyła przyłożenie po rozegraniu autu, a pod koniec meczu Lockwood skompletowała dublet. W zespole Japonii Asari i Yoshida trafiły do sin-binu.

Drużyny, zajmujące odpowiednio 11. i 12. miejsce w światowym rankingu, spotkają się ponownie w następną sobotę w mieście Kumagaya.

Czytaj nas na