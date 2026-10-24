Уэльс победил Японию 17:0 в матче WXV — BBC Sport

BBC Sport сообщает, что сборная Уэльса по регби победила Японию со счётом 17:0 в матче серии WXV в Токио. Валлийская команда одержала вторую победу в кампании, занеся три попытки, тогда как японская команда не набрала очков.

Попытка Локвуд перед перерывом

Матч проходил в сложных погодных условиях: сильный ветер, дождь и высокая влажность затрудняли игру для обеих команд. В первом тайме долго не было очков, однако на 35-й минуте Серен Локвуд занесла первую попытку. После реализации Уэльс ушёл на перерыв с преимуществом 7:0.

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Три попытки Уэльса

Во втором тайме центровая Уэльса Фрейя Белл покинула поле из-за травмы колена, которая выглядела серьёзной. Келси Джонс занесла попытку после розыгрыша аута, а в конце матча Локвуд оформила дубль. В составе Японии Асари и Ёсида побывали в син-бине.

Команды, занимавшие соответственно 11-е и 12-е места в мировом рейтинге, вновь встретятся в следующую субботу в городе Кумагая.

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