В Белостоке Ягеллония проиграла Андерлехту со счётом 0:3 в матче третьего тура Лиги Европы. Гости открыли счёт на 21-й минуте, а после перерыва забили ещё дважды.

Ошибка перед первым голом

Как сообщает Interia Sport, Андерлехт с начала матча действовал активнее. На восьмой минуте Лукаш Амброс пробил головой в створ ворот, однако голкипер Ягеллонии Славомир Абрамович справился с ударом.

На 21-й минуте Хампус Финнделл неудачно отдал мяч в направлении собственных ворот. Михайло Цветкович подхватил его и вывел брюссельскую команду вперёд. До перерыва Ягеллония не смогла перехватить инициативу: хозяева нанесли один удар в створ ворот против шести у соперника.

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Два мяча после перерыва

На второй тайм Ягеллония вышла с двумя номинальными нападающими — к Нику Прелецу присоединился Усман Соу. На 63-й минуте Соу мог выйти один на один с вратарём Колином Коосемансом, но атака не завершилась ударом.

Андерлехт увеличил преимущество на 72-й минуте: Мартен Винклер завершил индивидуальный проход точным ударом. Окончательный счёт на 80-й минуте установил вышедший на замену Джейден Ония Секе.

За матч Ягеллония нанесла шесть ударов, один из них — в створ ворот. У Андерлехта было 15 ударов, восемь из которых пришлись в створ ворот. Владение мячом составило 56% в пользу брюссельской команды. По информации издания, команда Адриана Семенца проиграла шесть из семи последних матчей.

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