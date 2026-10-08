国际米兰的波兰中场球员彼得·泽林斯基在意大利米兰获得了 Gentleman Award。该奖项颁发给在上个赛季因公平竞赛原则、正直品格以及在场内外展现体育精神而受到认可的足球运动员，Interia Sport报道。

因公平竞赛获得表彰

泽林斯基在波兰国家队集训后返回米兰，并参加了颁奖典礼。据记者詹卢卡·迪马尔齐奥称，自1996年以来，Gentleman Award一直颁发给在上个赛季凭借公平竞赛、诚实和体育精神脱颖而出的足球运动员。

该奖项的组织者还强调，获得表彰不仅取决于足球能力，也取决于运动员在场内外展现的职业素养。

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谈及国际米兰的目标

活动期间，这名波兰球员谈到了由克里斯蒂安·齐沃执教的球队在接下来一段赛季中的情况。泽林斯基表示，在下一次国家队比赛日间歇期前的九场比赛中，国际米兰希望踢出自己擅长的比赛，并赢得尽可能多的对决。

该奖项此前的获奖者包括亚历山德罗·德尔·皮耶罗、安德烈亚·皮尔洛、罗纳尔多·纳扎里奥、路易斯·菲戈、哈维尔·萨内蒂、保罗·马尔蒂尼、詹路易吉·布冯和卡卡。

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