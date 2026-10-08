Польский полузащитник «Интера» Пётр Зелиньский получил в Милане, Италия, награду Gentleman Award. Награду вручают футболистам, которых в предыдущем сезоне отметили за принципы честной игры, порядочность и спортивный дух на поле и за его пределами, сообщает Interia Sport.

Награда за fair play

Зелиньский вернулся в Милан после сбора национальной команды Польши и принял участие в церемонии награждения. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Gentleman Award присуждают с 1996 года футболистам, которые в предыдущем сезоне отличились fair play, честностью и спортивным духом.

Организаторы премии также подчеркивают, что для получения награды важны не только футбольные качества, но и профессионализм спортсмена на поле и за его пределами.

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Заявление о целях «Интера»

В ходе вечера польский футболист высказался о ближайшем отрезке сезона для команды, которую тренирует Кристиан Киву. Зелиньский заявил, что в девяти матчах до следующей паузы на игры сборных «Интер» стремится играть так, как умеет, и выиграть как можно больше встреч.

Среди предыдущих лауреатов премии были Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Роналдо Назарио, Луиш Фигу, Хавьер Дзанетти, Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон и Кака.

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