Polski pomocnik Interu Piotr Zieliński otrzymał w Mediolanie we Włoszech wyróżnienie Gentleman Award. Nagroda jest przyznawana piłkarzom docenionym w poprzednim sezonie za zasady fair play, uczciwość i ducha sportu na boisku oraz poza nim, informuje Interia Sport.

Wyróżnienie za fair play

Zieliński wrócił do Mediolanu po zgrupowaniu reprezentacji Polski i wziął udział w ceremonii wręczenia nagród. Według dziennikarza Gianluki Di Marzio Gentleman Award jest przyznawana od 1996 roku piłkarzom, którzy w poprzednim sezonie wyróżnili się fair play, uczciwością i duchem sportu.

Organizatorzy nagrody podkreślają również, że dla wyróżnienia znaczenie mają nie tylko piłkarskie umiejętności, lecz także profesjonalizm sportowca na boisku i poza nim.

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Wypowiedź o celach Interu

Podczas wieczoru polski piłkarz wypowiedział się o najbliższym etapie sezonu dla zespołu trenowanego przez Cristiana Chivu. Zieliński oświadczył, że w dziewięciu meczach do następnej przerwy na spotkania reprezentacji Inter chce grać tak, jak potrafi, i wygrać jak najwięcej spotkań.

Wśród wcześniejszych laureatów nagrody byli Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Ronaldo Nazario, Luís Figo, Javier Zanetti, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon i Kaká.

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