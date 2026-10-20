西班牙足球俱乐部皇家马德里正要求六家英格兰超级联赛俱乐部缴款，以支付与创建欧洲超级联赛相关的费用。这六家俱乐部分别是阿森纳、切尔西、利物浦、曼彻斯特城、曼彻斯特联和托特纳姆热刺。

据Channel NewsAsia援引路透社报道，皇家马德里确认，其认为英格兰俱乐部应对赛事启动费用的一部分负责。迄今为止，这些费用一直由尤文图斯、巴塞罗那和皇家马德里承担。

成本估算

据The Athletic报道，创建该项目的总成本可能达到8000万欧元，即8990万美元。各俱乐部为European Super League Company签订了股东协议，该公司是这项赛事背后的控股公司。不过，尚不清楚该协议是否规定俱乐部对项目启动费用承担直接责任。

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托特纳姆热刺拒绝置评，其他五家英格兰俱乐部也未回应路透社的问询。

俱乐部退出项目

这六家英格兰俱乐部是超级联赛12家创始俱乐部中九家在2021年项目启动后三天内、面对广泛反对而退出项目的俱乐部之一。AC米兰、国际米兰和马德里竞技也一同退出了该项目。

皇家马德里未说明是否也向另外三家早早退出项目的俱乐部寻求付款。随后，尤文图斯退出了超级联赛，而巴塞罗那于2月正式退出，因此皇家马德里成为唯一的创始俱乐部。2月11日，皇马、欧足联和European Football Clubs宣布就解决与超级联赛相关的法律争端达成原则性协议。

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