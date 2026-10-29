南非约翰内斯堡高等法院发布临时命令，禁止从与足球俱乐部奥兰多海盗队前财务经理达里尔·布鲁克·乔泽洛夫斯基有关联的四个银行账户中提取资金。这些账户中必须至少保留20,269,420.75兰特。据TimesLIVE报道。

该裁决于9月22日根据奥兰多海盗足球俱乐部、Orlando Pirates Retailing和Orlando Pirates Properties提出的紧急申请作出。法院还责令标准银行提供这些账户完整的电子和纸质对账单，包括交易对手账户、分行代码以及所有转出款项收款人的资料。

俱乐部关于转账的说法

俱乐部商业经理姆普梅莱洛·霍扎在法庭陈述中表示，7月审查管理报告时发现，现金收入与预期销售额之间存在不一致。俱乐部称，对账单中的付款用途看似是合法的供应商支出或租金，但金额与实际或预期付款不符。

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根据该申请，银行记录显示，2016年9月29日至2026年8月25日期间，申请人的账户向本案列出的四个账户转入了43,166,873兰特。根据会计师阿丽达·路易丝·乔达恩进行的财务分析，其中20,269,420.75兰特可能是未经授权且具有欺诈性质的转账，流入了由乔泽洛夫斯基控制的账户。

不构成有罪认定的临时措施

俱乐部称，乔泽洛夫斯基30多年来一直负责银行账户、工资支付、与供应商的结算以及财务记录。申请中还提及742笔付款，总额为8,559,293.30兰特；奥兰多海盗队称，这些付款中虚假填写了收款人资料。

奥兰多海盗队发言人坦迪·莫拉费称，向法院提出申请是在调查期间保护俱乐部资金的预防性措施。她强调，该命令并不构成对不当行为的认定，且与本案有关的人士正在配合程序。被申请人可在至少提前48小时通知的情况下向法院申请撤销或修改该临时命令。

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